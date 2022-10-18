Рада визнала Чеченську Республіку Ічкерія тимчасово окупованою Москвою

Верховна Рада визнала Чеченську Республіку Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією, повідомив член фракції "Слуга народу" Олександр Бакумов.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №8132 підтримали 278 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок.

"Український парламент визнав Чеченську Республіку тимчасово окупованою Росією і засудив вчинення геноциду чеченського народу", - написав він у своєму телеграм-каналі у вівторок.

Як зазначається в тексті ухваленої заяви, український парламент засуджує міжнародні злочини, скоєні Росією під час першої (1994-1996) та другої (1999-2009) воєн проти Чеченської Республіки Ічкерія, політику геноциду чеченського народу, наслідуючи злочинні дії царського режиму 1817-1864 років та радянської влади 1944 року.

ВР закликала держави-члени ООН та міжнародні організації забезпечити незалежне та неупереджене розслідування міжнародних злочинів, скоєних на території тимчасово окупованої Чеченської Республіки Ічкерія та притягнення до відповідальності винних осіб.