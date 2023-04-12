Події

17:08 12.04.2023

Зеленський нагороджений найвищими державними нагородами Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні

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Президент України Володимир Зеленський отримав від уряду Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні найвищі державні нагороди - орден "Честь нації" та орден імені Джохара Дудаєва.

Як повідомила пресслужба глави держави, Зеленський відзначений за видатні заслуги та самовіддані дії заради свободи й демократії в усьому світі та за особисті заслуги перед чеченським народом.

"Його політична твердість і вірність рідній країні зуміли згуртувати народ України перед загрозою, що нависла, від вікового ворога в особі Росії та її кровожерливих монстрів, які захопили владу терористичними методами", - ідеться в постанові, підписаній главою уряду Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні Ахмедом Закаєвим 27 листопада минулого року.

Нагороди Зеленському особисто передав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Орден Джохара Дудаєва присуджують кавалерам ордена "Честь нації". Таким орденом нині нагороджені чеченські політичні діячі Аслан Масхадов і Зелімхан Яндарбієв, а також литовський державний діяч Вітаутас Ландсбергіс.

Теги: #нагорода #зеленський #ічкерія

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