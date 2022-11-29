Політика

10:04 29.11.2022

ЄК готова розпочати обговорення нових санкцій проти РФ цього тижня - ЗМІ

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ЄК готова розпочати обговорення нових санкцій проти РФ цього тижня - ЗМІ

Єврокомісія цього тижня готова розпочати переговори з країнами Євросоюзу щодо підготовки нового - дев'ятого пакета санкцій стосовно Росії, повідомляє Politico з посиланням на неназваних офіційних осіб.

"Комісія готова цього тижня розпочати переговори з країнами ЄС з питання про те, які заходи включити до нового пакета санкцій, повідомили чиновники", - інформує видання.

Politico зазначає, що такий крок Брюсселя - поступка Варшаві, яка "попросила прив'язати "стелю" цін на російську нафту до дев'ятого пакета санкцій проти РФ".

За даними видання, напередодні парламентарії ЄС відновили переговори щодо встановлення конкретного ліміту на російську нафту.

Передбачалося, що країни блоку оголосять про досягнуті з цього питання домовленості минулого тижня, проте між ними все ще є розбіжності.

Раніше Bloomberg повідомляло, що Єврокомісія запропонувала рівень ціни в $65 за барель. Польща і країни Балтії виступають за нижчий рівень ціни, тоді як Греція, Мальта і Кіпр не хочуть "стелі" цін нижче за $70.

Заходи ЄС стосовно російської нафти почнуть діяти 5 грудня. Отже, країни блоку "перебувають під тиском жорстких часових рамок".

У вересні G7 схвалила план запровадження "стелі" вартості для російської нафти, розраховуючи обмежити доходи бюджету РФ від продажу енергоресурсів. Згідно з планом, з 5 грудня компанії ЄС і Великої Британії зможуть надавати послуги з транспортування морем, страхування, фінансові та брокерські послуги, пов'язані з російською нафтою в усьому світі, лише в тому разі, якщо вона закуповується за ціною, нижчою за певний рівень.

Аналогічні обмеження для нафтопродуктів почнуть діяти 5 лютого 2023 року.

Союзники раніше обговорювали встановлення "стелі" між $40 і $60 за барель. Мета обмежень - утримати російську нафту на ринку, щоб уникнути стрибків цін, але водночас - скоротити доходи Москви.

Теги: #єврокомісія #санкції #євросоюз

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