Глави МЗС семи країн північної Європи мають намір підтримувати інвестиції в Україну - спільна заява

Міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Швеції та України заявили про намір підтримувати бізнес в інвестуванні в Україну та посилювати допомогу, пов'язану з лібералізацією торгівлі з Україною.

"Ми висловлюємо готовність підтримувати бізнес у інвестуванні в Україну та продовжувати чинні заходи з лібералізації торгівлі з Україною. Ми готові й надалі посилювати допомогу, пов’язану з торгівлею", - йдеться у спільній заяві міністрів, текст якої в понеділок поширила пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.

Міністри також заявили про згоду з необхідністю активізувати співпрацю у сфері кібербезпеки, цифровізації, протидії дезінформації та різних видів гібридних загроз.

Глави відомств також підтвердили спільну прихильність і тверду підтримку європейської інтеграції України. "Високо оцінюємо рішучість України забезпечити прогрес у здійсненні реформ, необхідних для подальших кроків у процесі її приєднання до ЄС", - йдеться у заяві.

"Ми докладатимемо послідовних зусиль для підтримки належного функціонування та подальшого розширення Чорноморської зернової ініціативи та програми "Нове зерно з України", щоб допомогти країнам, що потребують", - наголосили міністри.