РФ має звільнити всіх цивільних, депортованих та затриманих з політичних мотивів українців

РФ має звільнити затриманих на окупованих територіях України цивільних осіб, а також забезпечити доступ гуманітарних організацій до всіх утримуваних, йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Швеції.

"Ми закликаємо Російську Федерацію виконати свої зобов'язання відповідно до міжнародного гуманітарного права. Ми закликаємо Росію звільнити українських цивільних осіб, незаконно депортованих і затриманих під політичним приводом, а також тих, хто був узятий у заручники під час повномасштабного вторгнення в Україну. Ми наголошуємо на необхідності забезпечення гуманітарного доступу для захисту життя, прав і гідності жертв збройних конфліктів відповідно до міжнародного гуманітарного права. У зв’язку з цим має бути забезпечений доступ гуманітарних організацій до тих, хто цього потребує", - йдеться у спільній заяві міністрів, текст якої в понеділок поширила пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.