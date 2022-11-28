Політика

21:07 28.11.2022

Держави, що допомагають іншим здійснювати протиправні дії, нестимуть міжнародну відповідальність

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Держави, що допомагають іншим здійснювати протиправні дії, нестимуть міжнародну відповідальність

Міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Швеції та України заявляють про неминуче притягнення до відповідальності держав, які свідомо сприяють іншим державам у скоюванні міжнародних злочинів.

"Агресія Росії завдала народу України величезних страждань. Це спровокувало гуманітарну катастрофу, а кілька мільйонів людей стали вимушеними переселенцями. Відповідальність за це несе лише Росія. Держави, які свідомо допомагають або надають сприяння іншій державі у вчиненні міжнародно-протиправних дій, несуть за це міжнародну відповідальність", - ідеться у спільній заяві міністрів, текст якої в понеділок поширила пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.

Теги: #єс #війна #відповідальність

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