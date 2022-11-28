Зеленський та прем'єр Нідерландів обговорили оборонну співпрацю, реалізацію формули миру та перехід України до енергоощадних технологій

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обговорили стійку оборонну співпрацю, реалізацію формули миру та перехід України до енергоощадних технологій.

"Обговорили з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте сталу оборонну співпрацю. Був радий почути, що наступного року підтримка України лише зростатиме. Також обговорили реалізацію моєї формули миру й перехід України до енергоощадних технологій", - написав він у твіттері.