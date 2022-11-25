"Євросолідарність" закликає КС ухвалити рішення щодо "московської церкви" – заява

Партія "Європейська солідарність" вимагає термінового розгляду Конституційним судом рішення щодо реалізації закону України, згідно з яким "московська церква має розкрити свою справжню назву", йдеться у заяві партії, розміщеній на її сайті.

"Уже понад три з половиною роки Конституційний Суд України розглядає подання народних депутатів від уламків колишньої "партії регіонів" щодо конституційності закону, який зобов‘язує московську церкву в Україні зазначити у своїй назві правдиву приналежність – до москви", - наголошується в заяві.

У Європейській солідарності зазначили, що спроби замаскувати приналежність до Москви не мають успіху – за церкву говорять справи. Тому виконання закону про правдиве найменування московської церкви стало б суттєвим кроком до позбавлення її впливу на українців. Просимо Конституційний суд України терміново розглянути відповідне подання і ухвалити будь-яке рішення, яке бачитимуть належним судді. Ухвалення рішення розблокувало б виконання Закону і відібрало у нерадивих чиновників відмовки для саботування його виконання", - наголошується у заяві.

У "Європейській солідарності" вважають, що російська церква має бути заборонена в Україні разом із її підрозділами та підлеглими організаціями. "Затягування з реалізацією цього Закону – це виконання сценарію росії та її 5-ї колони в особі забороненої опзж", - йдеться у заяві.

Наголошено, що народні депутати від "Європейської солідарності" зареєстрували проєкти законів: "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій" (№8221) – про заборону в Україні рпц і підлеглих їй структур, а також про назви православних церков з урахуванням Томосу Вселенського Патріарха, і "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення юридичних наслідків для статусу народного депутата України, депутатів місцевих рад у зв’язку із ухваленням судом рішення про заборону політичної партії" (№8089) про позбавлення повноважень народних депутатів і депутатів місцевих рад від заборонених партій, їх люстрації.