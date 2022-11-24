Політика

14:42 24.11.2022

Європарламент вирішив не приймати закордонні паспорти, видані РФ на окупованих територіях України та Грузії

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Європарламент вирішив не приймати закордонні паспорти, видані РФ на окупованих територіях України та Грузії

Європейський парламент схвалив рішення не приймати паспорти та інші проїзні документи, видані РФ у незаконно окупованих нею регіонах України та Грузії.

Відповідне рішення було проголосовано у рамках пленарного засідання Європейського парламенту у Страсбурзі у четвер.

"Парламент затвердив угоду з Радою про неприйняття проїзних документів, виданих Росією в окупованих областях України і так званих територіях, що відкололися від Грузії, для видачі віз або перетину зовнішніх кордонів ЄС 531 голосом "за", 7 "проти" і 34 "утриманих", – повідомляє пресслужба Європарламенту за результатами голосування.

Згідно з пропозицією, Комісія має проконсультуватися з країнами-членами ЄС та скласти список російських проїзних документів, зокрема паспортів, які не повинні прийматися. Однак ті, хто рятується від розв'язаної Росією війни проти України, як і раніше, зможуть в'їхати до ЄС з гуманітарних міркувань.

Теги: #паспорти #європарламент

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