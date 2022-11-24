Політика

11:06 24.11.2022

ВР має намір на найближчому пленарному засіданні ухвалити в другому читанні законопроєкт про конкурсний відбір для суддів КС - Стефанчук

1 хв читати
ВР має намір на найближчому пленарному засіданні ухвалити в другому читанні законопроєкт про конкурсний відбір для суддів КС - Стефанчук

Верховна Рада планує невідкладно доопрацювати законопроєкт № 7662 щодо процедури конкурсного відбору суддів Конституційного Суду (КС) для його ухвалення його в другому читанні на найближчому пленарному засіданні, повідомив голова українського парламенту Руслан Стефанчук.

"Венеціанська комісія оприлюднила довгоочікуваний "дороговказ", у якому, зокрема, акцентувала на аспектах незалежності та неупередженості Дорадчої групи експертів. А тому невідкладно доопрацьовуємо законопроєкт № 7662 для його схвалення під час найближчого пленарного засідання", - наводить слова спікера пресслужба Верховної Ради.

Стефанчук нагадав, що разом зі статусом кандидата на членство в ЄС Україна отримала для виконання сім вимог Європейської комісії, одна з яких стосується відбору суддів до Конституційного Суду на основі їхньої доброчесності та професійних навичок.

Як повідомлялося, Венеціанська комісія надала терміновий висновок щодо законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах" (№7662). Комісія рекомендувала парламенту ухвалити законопроєкт №7662 одночасно із законопроєктом "Про конституційну процедуру" (№4533), який комісія позитивно оцінила ще в березні 2021 року.

6 вересня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №7662, який пропонує передбачити процедуру конкурсного відбору суддів Конституційного Суду.

Теги: #рада #ксу #стефанчук

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:46 23.11.2022
ВР пропонують удосконалити кримінальну відповідальність за несанкціоноване поширення інформації про вогневе ураження об'єктів в Україні

ВР пропонують удосконалити кримінальну відповідальність за несанкціоноване поширення інформації про вогневе ураження об'єктів в Україні

15:46 19.11.2022
Керівництво комітету Ради з питань молоді та спорту передає свої місця в НОК спортсменам, які у складі ЗСУ захищають Україну

Керівництво комітету Ради з питань молоді та спорту передає свої місця в НОК спортсменам, які у складі ЗСУ захищають Україну

06:55 18.11.2022
ВР ухвалила в цілому низку законопроєктів, спрямованих на уніфікацію українського законодавства в ядерній сфері з законодавством ЄС

ВР ухвалила в цілому низку законопроєктів, спрямованих на уніфікацію українського законодавства в ядерній сфері з законодавством ЄС

19:32 16.11.2022
ВР має намір удосконалити службу в органах місцевого самоврядування

ВР має намір удосконалити службу в органах місцевого самоврядування

16:48 16.11.2022
Рада звернулася до парламентів світу визнати Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом українського народу

Рада звернулася до парламентів світу визнати Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом українського народу

16:23 16.11.2022
Рада закликала партнерів виключити Росію зі складу G20

Рада закликала партнерів виключити Росію зі складу G20

16:14 16.11.2022
Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні ще на 90 діб

Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні ще на 90 діб

06:36 16.11.2022
Прем'єр Угорщини скликав засідання ради оборони через зупинення нафтопроводу "Дружба"

Прем'єр Угорщини скликав засідання ради оборони через зупинення нафтопроводу "Дружба"

09:01 15.11.2022
Міністри оборони країн ЄС обговорять місію з підготовки українських військових та оборонні можливості союзу

Міністри оборони країн ЄС обговорять місію з підготовки українських військових та оборонні можливості союзу

19:50 14.11.2022
Фінкомітет Ради підтримав призначення ексзаступника голови Ощадбанку Барсукова кандидатом у члени Ради НБУ – Гетманцев

Фінкомітет Ради підтримав призначення ексзаступника голови Ощадбанку Барсукова кандидатом у члени Ради НБУ – Гетманцев

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Байден доручив виділити додаткові $400 млн на військову допомогу Україні

У рамках чергового обміну полоненими в Україну повернулися 36 людей - Єрмак

Зеленський вітає рішення Європарламенту про визнання РФ державою - спонсором тероризму: Росію необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності

Зеленський провів розмову з Токаєвим, привітав із перемогою на виборах президента Казахстану

МЗС України викличе посла Угорщини у зв'язку з неприйнятними діями прем'єра Орбана

ОСТАННЄ

Волинця оголошено у розшук - НАБУ

Німеччина ініціює зустріч глав МЗС G7 щодо підтримки енергосистеми України

Байден доручив виділити додаткові $400 млн на військову допомогу Україні

У рамках чергового обміну полоненими в Україну повернулися 36 людей - Єрмак

Спроба РФ домінувати над Україною, занурюючи її в холод і темряву, зазнає поразки - посол США

Російські ракетні удари не наблизять переговори - Данілов

Шмигаль про рішення Європарламенту визнати РФ державою-спонсором тероризму: Росія має бути зупинена та повністю ізольована

Зеленський вітає рішення Європарламенту про визнання РФ державою - спонсором тероризму: Росію необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності

"Європейська солідарність" пропонує законодавчо заборонити діяльність РПЦ в Україні

Зеленський провів розмову з Токаєвим, привітав із перемогою на виборах президента Казахстану

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА