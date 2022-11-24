ВР має намір на найближчому пленарному засіданні ухвалити в другому читанні законопроєкт про конкурсний відбір для суддів КС - Стефанчук

Верховна Рада планує невідкладно доопрацювати законопроєкт № 7662 щодо процедури конкурсного відбору суддів Конституційного Суду (КС) для його ухвалення його в другому читанні на найближчому пленарному засіданні, повідомив голова українського парламенту Руслан Стефанчук.

"Венеціанська комісія оприлюднила довгоочікуваний "дороговказ", у якому, зокрема, акцентувала на аспектах незалежності та неупередженості Дорадчої групи експертів. А тому невідкладно доопрацьовуємо законопроєкт № 7662 для його схвалення під час найближчого пленарного засідання", - наводить слова спікера пресслужба Верховної Ради.

Стефанчук нагадав, що разом зі статусом кандидата на членство в ЄС Україна отримала для виконання сім вимог Європейської комісії, одна з яких стосується відбору суддів до Конституційного Суду на основі їхньої доброчесності та професійних навичок.

Як повідомлялося, Венеціанська комісія надала терміновий висновок щодо законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах" (№7662). Комісія рекомендувала парламенту ухвалити законопроєкт №7662 одночасно із законопроєктом "Про конституційну процедуру" (№4533), який комісія позитивно оцінила ще в березні 2021 року.

6 вересня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №7662, який пропонує передбачити процедуру конкурсного відбору суддів Конституційного Суду.