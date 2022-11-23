Політика

10:11 23.11.2022

"Європейська солідарність" пропонує законодавчо заборонити діяльність РПЦ в Україні

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"Європейська солідарність" пропонує законодавчо заборонити діяльність РПЦ в Україні

Народні депутати з фракції "Європейська солідарність" ініціюють законопроєкт, що забороняє діяльність Російської православної церкви (РПЦ) в Україні.

"За ініціативою Миколи Княжицького разом із колегами з "Європейської солідарності" зареєстрували проєкт закону, що має на меті заборону діяльності Російської православної церкви на території України", - написала народний депутат Ірина Фріз у фейсбуці.

За словами Фріз, законопроєкт також передбачає повну заборону релігійних організацій і установ, які входять до складу чи визнають у будь-якій формі підлеглість у канонічних, організаційних, інших питаннях РПЦ.

"Метою законопроєкту є запобігання загрозам національній безпеці України та забезпечення порядку, адже занадто довго РПЦ проводила відверту антиукраїнську та диверсійну діяльність і адвокатувала всі дії злочинного російського режиму", - зазначила нардеп.

Вона наголосила, що діяльність православних релігійних організацій в Україні має проводитися з урахуванням Патріаршого та Синодального Томосу, наданого Українській православній церкві та Українській державі.

 

Теги: #рпц #упц_мп #євросолідарність

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