Політика

16:39 22.11.2022

Зеленський провів розмову з Токаєвим, привітав із перемогою на виборах президента Казахстану

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Зеленський провів розмову з Токаєвим, привітав із перемогою на виборах президента Казахстану

Президент України Володимир Зеленський привітав президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва з перемогою на виборах глави держави та висловив зацікавленість у подальшому розвитку двосторонніх відносин між країнами.

"Привітав президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва з переконливою перемогою на позачергових виборах. Висловив зацікавленість у подальшому розвитку двосторонніх відносин між Україною та Казахстаном. Подякував за гуманітарну допомогу від Казахстану", - написав він у твіттері.

Теги: #зеленський #токаєв

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