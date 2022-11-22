Зеленський провів розмову з Токаєвим, привітав із перемогою на виборах президента Казахстану

Президент України Володимир Зеленський привітав президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва з перемогою на виборах глави держави та висловив зацікавленість у подальшому розвитку двосторонніх відносин між країнами.

"Привітав президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва з переконливою перемогою на позачергових виборах. Висловив зацікавленість у подальшому розвитку двосторонніх відносин між Україною та Казахстаном. Подякував за гуманітарну допомогу від Казахстану", - написав він у твіттері.