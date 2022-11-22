Політика

15:36 22.11.2022

Зеленський дякує ЄС за підтримку та сподівається на схвалення програми макрофіну на 2023 рік

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Зеленський дякує ЄС за підтримку та сподівається на схвалення програми макрофіну на 2023 рік

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку ЄС за макрофінансову допомогу.

"Україна отримала черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі EUR2,5 млрд. Важливий внесок у стабільність напередодні складної зими. Вдячний ЄС та Урсулі фон дер Ляєн (глава Єврокомісії – ІФ-У) за солідарність та підтримку. Очікуємо на схвалення програми макрофіну на 2023 в обсязі EUR18 млрд", - написав він у вівторок у твіттері.

 

Теги: #фіндопомога #зеленський

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