Політика

12:35 22.11.2022

МЗС України викличе посла Угорщини у зв'язку з неприйнятними діями прем'єра Орбана

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МЗС України викличе посла Угорщини у зв'язку з неприйнятними діями прем'єра Орбана

 Міністерство закордонних справ України запросить посла Угорщини для того, щоб довести йому неприйнятність дій прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, пов'язаних із зазіханнями на територіальну цілісність України.

"Віктор Орбан прийшов на футбольний матч із шарфом, на якому зображена Угорщина з частиною української території. Пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин та не відповідає принципам європейської політики", - повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у фейсбуці.

Він наголосив, що Україна очікує офіційних вибачень угорської сторони та спростування зазіхань на територіальну цілісність України.

 

 

Теги: #посол #мзс #угорщина

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