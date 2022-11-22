МЗС України викличе посла Угорщини у зв'язку з неприйнятними діями прем'єра Орбана

Міністерство закордонних справ України запросить посла Угорщини для того, щоб довести йому неприйнятність дій прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, пов'язаних із зазіханнями на територіальну цілісність України.

"Віктор Орбан прийшов на футбольний матч із шарфом, на якому зображена Угорщина з частиною української території. Пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин та не відповідає принципам європейської політики", - повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у фейсбуці.

Він наголосив, що Україна очікує офіційних вибачень угорської сторони та спростування зазіхань на територіальну цілісність України.