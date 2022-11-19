Зеленський обговорив з прем'єром Великої Британії можливості захисту української та європейської енергетичної безпеки

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком під час його візиту до Києва можливості щодо захисту української та європейської енергетичної безпеки.

"Російські удари спрямовані, зокрема, і на те, щоб знищити наше енергетичне об'єднання з енергосистемою Європи. Тому кожен удар по українській енергетиці - це удар по енергетичній безпеці всього континенту. Тим паче, що Росія вже почала завдавати ударів по об'єктах газовидобутку, крім електроенергетики. Ми обговорили з прем'єр-міністром можливості в захисті української та європейської енергетичної безпеки", - заявив Зеленський під час брифінгу з Сунаком в суботу.

Крім того, за його словами, зараз максимально важливо з точки зору безпеки запровадити обмеження експортної ціни на російські енергоресурси.

Як зазначив Зеленський, під час зустрічі сторони обговорили можливості Великої Британії стати співавтором миру в Україні, питання відновлення інфраструктури, варіанти співпраці та конкретні кроки для продовольчої безпеки у світі в рамках експортної та гуманітарної зернових ініціатив.

Окремим предметом переговорів стало обговорення можливостей у захисті українського неба та оборонного співробітництва держав.

"Дякую прем'єр-міністру за повне розуміння наших потреб і готовність нам допомагати", - заявив президент.

Крім того, співрозмовники обговорили тематику страхування військових ризиків для інвестицій в Україну. За словами Зеленського, вже є певні напрацювання, незабаром сторони намагатимуться вийти на конкретні рішення, як і щодо підписання Угоди про цифрову торгівлю між Україною та Великою Британією.

Зеленський також висловив сподівання на продовження дії режиму "відкритого ринку" для України у Великій Британії та можливі кроки визнання нею Голодомору актом геноциду українського народу.

Президент України подякував Великій Британії за вже надану Україні допомогу, зокрема Фонду енергетичної підтримки України.