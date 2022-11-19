Політика

16:51 19.11.2022

Велика Британія продовжуватиме надавати допомогу Україні, поки вона не досягне миру-прем'єр

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Велика Британія продовжуватиме надавати допомогу Україні, поки вона не досягне миру-прем'єр

Велика Британія продовжуватиме надавати допомогу Україні, доки вона не досягне миру, заявив прем'єр-міністр цієї країни Ріші Сунак.

"Для мене велика честь стояти тут поруч з вами. Сьогодні я тут для того, щоб сказати, що Велика Британія буде продовжувати надавати допомогу аж доки Україна досягне миру, безпеки, на які вона повинна розраховувати", - сказав Сунак на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в суботу.

Він наголосив, що тільки цьогоріч Велика Британія надала Україні військову допомогу на понад 3 млрд фунтів.

"Ми будемо продовжувати надавати допомогу, доки ви чините тиск на російські війська, доки ваші об'єкти інфраструктури, ваші будинки знищуються", - зазначив Сунак.

Британський прем'єр наголосив, що для Британії велика честь прийняти конференцію з відновлення України наступного року.

"Сподіваємося, що ми зможемо завершити цю варварську війну і забезпечити справедливий мир, де пануватиме верховенство права, де ті, хто вчинили злочини, будуть притягнуті до відповідальності, де буде мир, повага до суверенітету цієї держави", - сказав Сунак.

Теги: #велика_британія #сунак

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