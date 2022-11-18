Політика

12:35 18.11.2022

Санкції відкинули економіку РФ на 30 років тому - МЗС у відповідь на заяви Сіярто

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Санкції відкинули економіку РФ на 30 років тому - МЗС у відповідь на заяви Сіярто

Заяви про те, що європейські санкції не впливають на економіку Росії, не відповідають дійсності, внаслідок обмежувальних заходів економіка РФ відкотилася на 30 років тому, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи висловлювання глави МЗС Угорщини Петера Сіярто.

"Заяви про те, що європейські санкції не впливають на економіку Росії, не відповідають дійсності. Хоч би як у Москві чи Будапешті намагалися применшувати ефективність рішень Брюсселя, санкції працюють і обмежують можливості РФ фінансувати війну проти України", - написав Ніколенко на фейсбук-сторінці в п'ятницю. .

Він закликав подивитися на цифри, які надають Рада Європейського Союзу, Світовий банк та Міжнародний валютний фонд.

"І ось, що ми бачимо щодо Росії: падіння ВВП від 5,5 до 9%, зменшення обсягів торгівлі товарами та послугами на 30-35%; скорочення експорту нафти до ЄС на 90% до кінця року; вихід майже тисячі іноземних компаній, які становили 40% ВВП; інфляція на рівні 22%; неможливість імпортувати технології та комплектувальні частини; стрімке скорочення виробництва; знецінення ринку капіталу", - наголосив Ніколенко.

Він заявив, що "російська економіка відкотилася на 30 років тому".

"Так кому слід йти у відставку: тим, хто захищає мир та безпеку в Європі, або тим, хто розмиває зусилля ЄС щодо протидії агресії Росії?" - резюмував речник МЗС.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто закликав лідерів ЄС, які виступали за санкції, піти у відставку.

 

Теги: #мзс #угорщина #сіярто

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