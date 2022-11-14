У світі вистачить місця і можливостей для процвітання і США, і КНР - Сі Цзіньпін

Лідер КНР Сі Цзіньпін під час переговорів із президентом США Джо Байденом на Балі запропонував йому вважати, що у світі вистачить місця для процвітання обох країн, передають у понеділок китайські державні ЗМІ.

"Успіхи Китаю та США - це можливості, а не проблеми одне для одного", - наводять ЗМІ слова Сі Цзіньпіна.

На думку лідера КНР, "у світі достатньо місця для розвитку та процвітання обох країн".

Однак під час зустрічі Сі Цзіньпін також нагадав Байдену, що в Пекіні вважають внутрішньою справою вирішення питання з Тайванем.

"Спільне прагнення китайського народу та нації полягає у національному возз'єднанні та захисті територіальної цілісності", - наводять ЗМІ його слова.

На Балі в понеділок відбулася зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна, це перша їхня зустріч як лідерів двох держав. Раніше Сі Цзіньпін зустрічався з Байденом, коли той перебував на посаді віцепрезидента США.