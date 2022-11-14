Зеленський подякував Канаді за $500 млн військової допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо та населенню цієї держави за виділення Україні $500 млн канадських доларів оборонної допомоги.

"Дякую Джастіну Трюдо й народу Канади за 500 млн канадських доларів оборонної допомоги Україні. Це чергове свідчення, що Україна й Канада – справжні союзники, що поділяють спільні цінності та мають однакові цілі. Ми завжди пам'ятатимемо про допомогу, яку надавала братня Канада у найважчі часи. Разом переможемо!", – написав Зеленський у твіттері.

Як повідомлялося, 14 листопада прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про виділення Україні пакета військової допомоги в розмірі $500 млн. Ці кошти підуть на придбання обладнання для спостереження та зв'язку, палива та медикаментів.

Крім того, Канада запровадить санкції проти ще 23 громадян РФ у зв'язку з порушенням прав людини.