Політика

16:48 14.11.2022

Байден: Ми не проводитимемо ніяких переговорів - нічого про Україну без України

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Байден: Ми не проводитимемо ніяких переговорів - нічого про Україну без України

Президент США Джо Байден аплодує мужності та рішучості українського народу та Збройним силам, які звільнили Херсон, і констатує, що США не будуть залучені в які-небудь переговори про мир в Україні без України.

Так у понеділок на Балі в рамках участі в саміті Великої двадцятки (G20) він відповів на запитання журналістів, чи є вихід росіян із Херсона поворотним пунктом у війні, на тлі якого Україна могла б розпочати переговори з РФ, або ж Україна має продовжувати боротися аж до звільнення Криму, й чи будуть США й надалі підтримувати Київ у досягненні цієї мети.

"Передусім, це важлива перемога для України. Важлива перемога. І я можу тільки аплодувати хоробрості, рішучості та здібностям українського народу, українських військових. Вони просто вражають! Я думаю, що зараз складно сказати, що саме це означає в плані. Але я був дуже чіткий - ми продовжуватимемо надавати можливості для України, українського народу захищати себе. І ми не маємо наміру брати участь у яких-небудь переговорах. Нічого про Україну без України. Це рішення, яке повинна прийняти Україна", - заявив президент США.

При цьому Байден припустив, що найближчим часом "ми побачимо, як усе уповільниться під час зимових місяців у плані здатності легко пересуватися країною". "Я думаю, що ще треба подивитися, яким буде результат, за винятком того, що я переконаний, що Росія не окупує Україну, як вони це планували спочатку", - переконаний він.

Теги: #війна #байден

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