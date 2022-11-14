Байден і Сі Цзіньпін обговорили ситуацію в Україні - Білий дім

Президент США Джо Байден і голова КНР Сі Цзіньпін у понеділок провели переговори на Балі, де відбувається саміт Групи двадцяти, й обговорили ситуацію в Україні, повідомили в Білому домі.

"Обидва лідери обмінялися думками щодо регіональних і загальносвітових проблем. Президент Байден порушив питання про жорстоку війну Росії проти України та безвідповідальні погрози РФ застосувати ядерну зброю", - йдеться в пресрелізі американської адміністрації.

Крім того, в повідомленні зазначається, що президент Байден і голова КНР Сі Цзіньпін знову повторили свою думку про те, що ядерна війна ніколи не повинна статися, і в ній не може бути переможців.

Глави держав також наголосили, що виступають проти застосування або погроз застосування ядерної зброї в Україні.

У повідомленні також зазначено, що лідери домовилися про візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Китаю.