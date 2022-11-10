Політика

15:37 10.11.2022

Зеленський розраховує, що двопартійна підтримка США допомоги Україні продовжиться і після проміжних виборів до Конгресу

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Зеленський розраховує, що двопартійна підтримка США допомоги Україні продовжиться і після проміжних виборів до Конгресу

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN заявив, що розраховує на те, що двопартійна підтримка США допомоги Україні продовжиться і після проміжних виборів до Конгресу.

Глава держави подякував Сполученим Штатам, особливо американським платникам податків, за мільярдну військову допомогу, яку вони надали Україні, і попросив продовжувати її надання.

"Ми дуже хотіли б, щоб підтримка, особливо обсяг підтримки, залишилися колишніми", - заявив він.

Український лідер також прокоментував нещодавні "неоднозначні повідомлення" депутатів-республіканців американського Конгресу, які посилаються на погрози скоротити допомогу Україні, якщо республіканці матимуть контроль над Палатою представників на проміжних виборах.

Зеленський висловив сподівання на те, що двопартійна підтримка США військових дій України продовжиться за будь-якого результату.

"Ми вдячні за двопартійну підтримку. Нам дуже хотілося б, щоб ця двопартійна підтримка збереглася і після виборів. Дуже важливо зберегти цей рівень підтримки, тому що підтримка США посилає дуже важливий і потужний сигнал", - сказав він.

Теги: #сша #вибори #зеленський

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