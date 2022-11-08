Політика

11:19 08.11.2022

Переговори з РФ мають відбутися в умовах і в терміни, які будуть обрані Україною - Макрон

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Переговори з РФ мають відбутися в умовах і в терміни, які будуть обрані Україною - Макрон

У якийсь момент доведеться повернутися за стіл переговорів із РФ, проте це має бути зроблено в умовах і в терміни, які будуть обрані Україною, заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає TF1INFO.

"Я, зі свого боку, як і раніше, переконаний і припускаю, що навіть наразі, у якийсь момент, нам доведеться повернутися за стіл переговорів", - наводить слова Макрона TF1INFO.

Однак при цьому французький президент додав, що це має бути "зроблено в умовах і в терміни, які будуть обрані Україною".

Водночас Макрон наголосив, що наразі є "поспішним висувати абсолютно радикальні попередні умови" для переговорів через "високу напруженість на місцях", згадавши, зокрема, про відключення електроенергії та води, яких зазнають українці у зв'язку з російськими ударами по енергетичній інфраструктурі України.

"Нинішній контекст не дає змоги давати оперативні роз'яснення щодо цього", - зазначив президент Франції.

Теги: #рф #переговори #макрон

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