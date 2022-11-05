Жордан Барделла став наступником Марін Ле Пен на чолі "Національного об'єднання"

Новим керівником ультраправої французької партії "Національне об'єднання" став 27-річний Жордан Барделла, повідомляють паризькі ЗМІ.

На внутрішніх партійних виборах він здобув 85% голосів. Його суперник, 53-річний мер Перпіньяна Луї Альо, отримав підтримку 15%. При цьому Барделла після обрання заявив, що Альо буде його заступником.

Вибори лідера "Національного об'єднання" відбулися, оскільки багаторічний керівник партії Марін Ле Пен раніше заявила, що залишає цю посаду, щоб сконцентруватись на керівництві депутатами її партії у парламенті. Ле Пен раніше у 2022 році пройшла у другий тур президентських виборів, поступившись там у порівняно завзятій боротьбі Еммануелю Макрону. Потім під її керівництвом ультраправі досягли великих успіхів на парламентських виборах.

Ле Пен на виборах свого наступника відкрито не висловлювала підтримку жодному з кандидатів, проте, як зазначається в повідомленнях, заведено вважати, що вона все ж таки надавала перевагу кандидатурі Барделли. Він стане першим лідером партії, який не має відношення до сім'ї Ле Пен.

При цьому ЗМІ зазначають, що на виборах не вирішувалося ідеологічне майбутнє партії, оскільки обидва кандидати обіцяли продовжувати починання Ле Пен. Для порівняння, у 2011 році на аналогічних виборах два кандидати – Марін Ле Пен та Брюно Гольніш – пропонували радикально різне бачення подальшої еволюції партії.

Спочатку "Національне об'єднання" називалося "Національним фронтом". Історичним лідером цієї партії був батько Марін Ле Пен – Жан-Марі Ле Пен. Потім його дочка, змінивши батька біля керма партії, вирішила провести її "ребрендинг", щоб сформувати для неї менш "радикальний" образ. У рамках цієї кампанії відбулося перейменування "Національного фронту".