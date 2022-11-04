Політика

20:52 04.11.2022

Можлива перемога республіканців на виборах до Конгресу не вплине на підтримку Києва

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Можлива перемога республіканців на виборах до Конгресу не вплине на підтримку Києва

Помічник президента США з питань національної безпеки Джейкоб Салліван не вважає, що можлива перемога республіканців на виборах до Конгресу США знизить обсяг допомоги Україні.

"Я впевнений, що допомога Україні буде непорушною. Буквально вчора тут були сенатори Кунс і Портмен – республіканець і демократ, і вони чітко сказали, що буде підтримка України. Я не говоритиму про внутрішню політику США, але допомога надавалася і надаватиметься. Будуть ресурси та голоси двох партій, щоб забезпечити це", - сказав він у п'ятницю на брифінгу у Києві.

 

 

Теги: #сша #вибори #наслідки

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