Політика

10:43 04.11.2022

ВР відклала розгляд законопроєкту про накопичувальну пенсійну систему - нардеп Железняк

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ВР відклала розгляд законопроєкту про накопичувальну пенсійну систему - нардеп Железняк

Верховна Рада відклала розгляд законопроєкту №2683 щодо запровадження обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи, повідомляє народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Поки що №2683 впровадження накопичувальної пенсійної системи розглядатися найближчими днями не буде. Відклали на невизначений час для подальших консультацій", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.

Раніше Железняк інформував про ймовірність розгляду законопроєкту №2683 цього тижня.

Як повідомлялося, доопрацьовано версію законопроєкту №2683 щодо запровадження обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи, який передбачає сплату обов'язкових накопичувальних внесків із 2023 року. Він передбачає, що до 2026 року накопичувальні пенсійні внески сплачуватимуть виключно в уповноважений пенсійний фонд на індивідуальний пенсійний рахунок учасника. З 2026 року, на вибір учасників, до системи пропонується включити авторизовані пенсійні фонди, включно з уповноваженим фондом, а також авторизовані банки.

 

Теги: #рада #пенсія #железняк

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