Політика

10:29 04.11.2022

Стефанішина обговорила підтримку України з послами держав-членів при НАТО

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Стефанішина обговорила підтримку України з послами держав-членів при НАТО

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина провела зустріч із групою послів - постійних представників держав-членів при НАТО, які прибули з візитом в Україну.

"Сторони обговорили першочергові потреби України та заявку України на членство в НАТО. Особливу увагу учасники зустрічі приділили плануванню допомоги Україні, зокрема через комплексний пакет допомоги Україні, а також його фінансуванню через Трастовий фонд НАТО", - йдеться в повідомленні пресслужби віцепрем'єра за результатами зустрічі.

Стефанішина зазначила, що від початку повномасштабної війни велику увагу було приділено двосторонній військовій і невійськовій співпраці.

"Сьогодні час говорити про більш системне планування на довгострокову перспективу та яку роль НАТО може відіграти в координації таких зусиль, важливо розуміти, як ми можемо використати Комплексний пакет допомоги Україні", - заявила вона.

Віцепрем'єр наголосила, що політика стратегічної невизначеності щодо Росії себе вичерпала.

"Важливо, щоб альянс продовжував підтримувати політику відкритих дверей", - сказала Стефанішина й зазначила, що членство України в НАТО сприятиме стримуванню агресора від війни в майбутньому.

Зокрема, сторони обговорили гарантії безпеки для України у рамках Київського договору безпеки.

"Віцепрем'єр наголосила на важливості просування в цьому питанні. За її словами, Україна потребує військового планування на роки наперед, що також передбачає відповідне планування і від союзників. Вона також акцентувала увагу на продовженні військової допомоги", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Україну відвідали представники десяти іноземних країн: глава місії Албанії при НАТО Вішо Адзязі Ліка, виконувач обов’язків глави місії Болгарії при НАТО Златін Крастев, глава місії Естонії при НАТО Юрі Луік, глава місії Латвії при НАТО Скуджа Едгарс, глава місії Литви при НАТО Матуліоніс Дейвідас, глава місії Польщі при НАТО Томаш Шатковський, глава місії Словаччини при НАТО Петер Батор, глава місії Північної Македонії при НАТО Дане Талескі, глава місії Румунії при НАТО Себастіан Данут Некулаєску, глава місії Чехії при НАТО Якуб Ландовський.

Теги: #нато #стефанішина

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