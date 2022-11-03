Верховна Рада позбавила мандатів Рабіновича та Васильковського

Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів Вадима Рабіновича та Ігоря Васильковського.

Ухвалення проєктів постанов №8160 та №8161 підтримали 292 та 304 відповідно на пленарному засіданні у четвер, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Сьогодні (3 листопада - ІФ-У) парламент достроково припинив повноваження народних депутатів Васильковського І.І. та Рабіновича В.З., які 18 липня 2022 року указом президента №502/2022 були позбавлені громадянства України. Отже, у Верховній Раді наразі залишилося 417 нардепів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, народний депутат Сергій Власенко (фракція "Батьківщина") 21 липня оприлюднив копію указу президента України Володимира Зеленського про припинення громадянства України деяких осіб, зокрема бізнесменів Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана, народного депутата Вадима Рабіновича. Тоді ж Ярослав Железняк (фракція "Голос") додав, що крім Рабіновича, в указі є й інформація щодо Ігоря Васильковського.

5 жовтня Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру в державній зраді народному депутату Ренату Кузьміну.

6 жовтня Верховна Рада ухвалила проєкт постанови №8101, якою внесла зміни до складу парламентських комітетів щодо 35 народних депутатів і при цьому відкликала з посад їхніх членів представників колишньої фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ). Зокрема, парламент відкликав із комітетів народних депутатів Вадима Рабіновича, Рената Кузьміна та Ігоря Васильковського.