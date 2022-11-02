Політика

20:55 02.11.2022

Праві партії Ізраїлю отримують більшість місць у парламенті за підсумками підрахунку майже 90% голосів

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Праві партії Ізраїлю отримують більшість місць у парламенті за підсумками підрахунку майже 90% голосів

Блок правих партій Ізраїлю під керівництвом експрем'єра та нинішнього лідера опозиції Біньяміна Нетаньягу може розраховувати на 65 мандатів із 120 в однопалатному парламенті країни за підсумками підрахунку 87% голосів, пишуть у середу ізраїльські СМІ.

Партія Нетаньягу "Лікуд" набирає 32 місця, у його партнерів, партії "Релігійний сіонізм" - 14 місць, у ШАС - 11 та у єдиного списку ультраортодоксальних партій Яхадут ха-Тора - вісім мандатів. Таким чином, у Нетаньягу та його прихильників, якщо ситуація не зміниться за підсумками підрахунку бюлетенів, що залишилися, достатньо місць у Кнесеті нового скликання для формування уряду.

У блоку лівих та лівоцентристських партій під керівництвом нинішнього прем'єра Яїра Лапіда - 50 місць, включно з його партією "Еш Атід" (24 мандати), Державний табір (лідер - міністр оборони Бені Ганц, 12 мандатів), "Наш дім Ізраїль" (права партія, що входить до коаліції лівих - п'ять мандатів) та Авода (чотири мандати). Ще п'ять місць зараз у арабського блоку РААМ-ТААЛ.

Електоральний бар'єр щоб потрапити в парламент, становить 3,25%, і його не проходять нині партії – ліва МЕРЕЦЬ, арабська БАЛАД та права національно-релігійна партія Єврейський дім. Якщо якась із цих партій все ж таки подолає бар'єр, це може змінити розстановку сил за підсумками виборів.

Остаточні результати голосування будуть опубліковані, ймовірно, 4 листопада. Потім 9 листопада голова Центрвиборчкому передасть президентові звіт про підсумки голосування, і після цього президент розпочне консультації з представниками партій, за підсумками яких він протягом семи днів має доручити одному з кандидатів сформувати уряд.

Таким чином, пишуть ізраїльські ЗМІ, Біньямін Нетаньягу може невдовзі повернути собі посаду прем'єра, зокрема, тому що його блок має солідну перевагу сил.

У політика, який отримав мандат на формування уряду, є 28 днів. Якщо йому не вдається це зробити у такий термін, то він може запросити у президента ще 14 днів додатково.

Парламентські вибори відбулися в Ізраїлі 1 листопада. Ці вибори стали п'ятими у країні за останні три роки.

 

 

Теги: #вибори #ізраїль #ситуація

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