Політика

19:54 02.11.2022

Зеленський подякував Ердогану за участь у збереженні зернової угоди, розраховує на підтримку Туреччини у питанні повернення українських полонених

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Зеленський подякував Ердогану за участь у збереженні зернової угоди, розраховує на підтримку Туреччини у питанні повернення українських полонених

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, лідери обговорили подальші кроки щодо повернення українських полонених і політв'язнів.

"Подякував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за активну участь у збереженні зернової угоди, непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Обговорили подальші кроки щодо повернення українських полонених і політв'язнів. У цьому також розраховую на підтримку Туреччини", - написав він.

 

 

 

Теги: #туреччина #розмова #полонені

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