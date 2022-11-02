Зеленський подякував Ердогану за участь у збереженні зернової угоди, розраховує на підтримку Туреччини у питанні повернення українських полонених

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, лідери обговорили подальші кроки щодо повернення українських полонених і політв'язнів.

"Подякував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за активну участь у збереженні зернової угоди, непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Обговорили подальші кроки щодо повернення українських полонених і політв'язнів. У цьому також розраховую на підтримку Туреччини", - написав він.