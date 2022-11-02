Зеленський пропонує розширити повноваження начальників ВА низки населених пунктів Херсонщини

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді розширити повноваження начальників військових адміністрацій (ВА) низки населених пунктів у Херсонській області.

Відповідний проєкт постанови №8171 глава держави зареєстрував у Верховній Раді 1 листопада, повідомляє сайт парламенту.

Згідно з проєктом постанови, у період дії воєнного стану та 30 днів після його припинення або скасування начальники військових адміністрацій населених пунктів, окрім повноважень, віднесених до їх компетенції законом "Про правовий режим воєнного стану", здійснюють повноваження відповідних сільських, селищних та міських рад, їх виконавчих комітетів, відповідних сільських, селищних та міських голів. Вони можуть затверджувати тимчасову структуру виконавчих органів сільських, селищних та міських рад.

Згідно з проєктом постанови, апарати сільських, селищних та міських рад та їх виконавчих комітетів, комунальні підприємства, установи та організації відповідних територіальних громад підпорядковуються начальникам відповідних військових адміністрацій населених пунктів Херсонської області.

Проєкт постанови пропонує розширити повноваження начальників Херсонської, Генічеської міських військових адміністрацій, Асканія-Нової селищної військової адміністрації Каховського району – загалом 15 населених пунктів.