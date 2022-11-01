Політика

14:05 01.11.2022

Зеленський обговорив із Макроном посилення обороноздатності та відновлення енергетичної інфраструктури України

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Зеленський обговорив із Макроном посилення обороноздатності та відновлення енергетичної інфраструктури України

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном питання відновлення зруйнованої обстрілами енергетичної інфраструктури та назвав результати розмови надзвичайно продуктивними.

"Надзвичайно важлива й продуктивна розмова з президентом Франції Еммануелем Макроном. Конкретні рішення щодо посилення обороноздатності України. Конкретні ініціативи щодо відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури. Дякую, друже, за неослабну підтримку", - написав Зеленський у твіттері у вівторок.

 

Теги: #макрон #зеленський

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