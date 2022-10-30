Призупинивши свою участь у "зерновій угоді", РФ ще раз доводить, що вона ніколи не дотримується угод, які підписує - МЗС Латвії

Призупинивши свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі, Росія ще раз доводить, що вона ніколи не дотримується жодної угоди, яку підписує, заявив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич.

"Призупинивши свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі, Росія ще раз доводить, що вона ніколи не дотримується жодної угоди, яку підписує. Росія використовує їжу як зброю, погрожуючи життю мільйонів людей по всьому світу", - написав він у Twitter.