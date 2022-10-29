Політика

07:10 29.10.2022

Джапарова: Санкції проти російських медіа – найкраще рішення для захисту суспільств

2 хв читати

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова вважає, що санкції проти російських медіа є найкращим рішенням для захисту суспільств та запропонувала створити спеціальний вебсайт щодо боротьби з дезінформацією, повідомила пресслужба МЗС.

"Санкції проти російських медіа були і залишаються найкращим рішенням, щоб захистити наші суспільства. Проте шкідливий вплив російської пропаганди та дезінформації досі присутній. Тому що вона за багато років пустила глибоке коріння по всьому світу. Заклики до умиротворення, маніпулювання зростанням цін, спроби підірвати військову підтримку - це лише частина викликів, з якими ми маємо справу щодня", – цитує пресслужба слова Джапарової.

Як повідомляється, 28 жовтня перша заступниця міністра відкрила онлайн-захід "Креативні шляхи посилення стійкості до дезінформації та неправдивих відомостей у бурхливі часи", організований постійними представництвами України, Литви, Польщі та Сполученого Королівства при ООН у рамках Глобального тижня медіаграмотності.

"Еміне Джапарова запропонувала створити за участю Департаменту глобальних комунікацій Секретаріату ООН спеціальний вебсайт, який містить найкращі практики та творчі ідеї у сфері боротьби з дезінформацією", - йдеться у повідомленні.

За її словами, дезінформація та пропаганда є частиною інструментарію Росії у її війні проти України, якою російські офіційні особи та пропагандисти з 24 лютого намагалися виправдати агресію та злочини РФ. Зокрема, останній із них про т.зв. "брудну бомбу", яку нібито Україна розробляє для нападу на Росію і яку російська делегація намагається просувати в рамках ООН.

Крім того, серед інших прикладів російської дезінформації Джапарова навела наміри Росії перекласти відповідальність на Україну за нібито провокування світової продовольчої кризи. Вона наголосила, що саме російські окупанти заблокували українські порти, поставили під загрозу свободу судноплавства, обстрілювали українські сховища із сільськогосподарською продукцією, перекривали транспортні шляхи. "І сьогодні Росія знову погрожує відновити "голодні ігри", – зазначила перша заступниця міністра.

Натомість, за словами Джапарової, з перших днів повномасштабного вторгнення РФ пріоритетом України є перехоплення ініціативи на інформаційному фронті.

"У 2014 році було дуже складно пояснити навіть Європейській аудиторії, що це справжня війна, а не криза. Що саме Росія розв'язала війну, а не якісь "бойовики"… Я рада, що нам вдалося розкрити світу очі та завдати удару по російській пропагандистській машині", - підсумувала вона.

 

 

 

Теги: #рф #мзс #санкції #медіа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:46 29.10.2022
Жовква обговорив із представником ЄС російську агресію та необхідність посилення санкцій проти РФ

Жовква обговорив із представником ЄС російську агресію та необхідність посилення санкцій проти РФ

22:34 28.10.2022
Росія намагається перетворити Херсонщину на зону відчуження

Росія намагається перетворити Херсонщину на зону відчуження

22:33 28.10.2022
Зеленський: Нинішня хвиля мобілізації в РФ – не остання

Зеленський: Нинішня хвиля мобілізації в РФ – не остання

08:18 28.10.2022
Велика Британія та Німеччина домовилися продовжувати чинити тиск на РФ та гарантувати енергетичну безпеку Європи

Велика Британія та Німеччина домовилися продовжувати чинити тиск на РФ та гарантувати енергетичну безпеку Європи

08:15 28.10.2022
Генасамблея ООН розгляне необхідність створення міжнародного компенсаційного механізму за збитки в Україні, заподіяні агресією РФ

Генасамблея ООН розгляне необхідність створення міжнародного компенсаційного механізму за збитки в Україні, заподіяні агресією РФ

20:54 27.10.2022
Кулеба: Створення міжнародних партнерств із виробництва зброї та боєприпасів для України стане одним із пріоритетів МЗС

Кулеба: Створення міжнародних партнерств із виробництва зброї та боєприпасів для України стане одним із пріоритетів МЗС

19:35 27.10.2022
ЄС продовжує працювати над запровадженням кримінальної відповідальності за обхід санкцій

ЄС продовжує працювати над запровадженням кримінальної відповідальності за обхід санкцій

18:33 27.10.2022
Зеленський: Китай може дати Росії меседж – зупинити цю війну

Зеленський: Китай може дати Росії меседж – зупинити цю війну

17:57 27.10.2022
Зеленський: Росія в діалозі з Україною не зможе отримати те, що хоче, - окупацію

Зеленський: Росія в діалозі з Україною не зможе отримати те, що хоче, - окупацію

12:20 27.10.2022
Під час відступу армія РФ може вдатися до підриву житлових масивів та підривів на ЗАЕС - Генштаб ЗСУ

Під час відступу армія РФ може вдатися до підриву житлових масивів та підривів на ЗАЕС - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Верховній Раді пропонують позбавити мандатів Рабіновича та Васильковського

Виступ нардепа Гончаренка у парламенті Косова був його особистою ініціативою – пресслужба апарату ВР

Зеленський: Китай може дати Росії меседж – зупинити цю війну

Група американських конгресменів-демократів відкликала листа Байдену, в якому містився заклик розпочати прямі переговори США з Росією

Італія залишиться надійним партнером НАТО у питанні підтримки України - Мелоні

ОСТАННЄ

Верховній Раді пропонують позбавити мандатів Рабіновича та Васильковського

Виступ нардепа Гончаренка у парламенті Косова був його особистою ініціативою – пресслужба апарату ВР

РФ програє у своєму вторгненні в Україну, звідси і наратив Путіна, який шалено змінюється, - посол Великої Британії

Порошенко назвав промову Путіна маніфестом ненависті до свободи та демократії

ЄК запропонувала нові правила обігу вогнепальної зброї для цивільного використання

Стефанчук закликав парламент Хорватії визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

Стефанчук закликав парламент Хорватії визнати Росію державою-терористом

Група американських конгресменів-демократів відкликала листа Байдену, в якому містився заклик розпочати прямі переговори США з Росією

Кулеба поговорив із главою МЗС Великої Британії: Уряди можуть змінюватися, але підтримка британських друзів залишатиметься непохитною до перемоги України

Експерти представили у Європарламенті спецмеханізм отримання репарацій від Росії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА