Джапарова: Санкції проти російських медіа – найкраще рішення для захисту суспільств

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова вважає, що санкції проти російських медіа є найкращим рішенням для захисту суспільств та запропонувала створити спеціальний вебсайт щодо боротьби з дезінформацією, повідомила пресслужба МЗС.

"Санкції проти російських медіа були і залишаються найкращим рішенням, щоб захистити наші суспільства. Проте шкідливий вплив російської пропаганди та дезінформації досі присутній. Тому що вона за багато років пустила глибоке коріння по всьому світу. Заклики до умиротворення, маніпулювання зростанням цін, спроби підірвати військову підтримку - це лише частина викликів, з якими ми маємо справу щодня", – цитує пресслужба слова Джапарової.

Як повідомляється, 28 жовтня перша заступниця міністра відкрила онлайн-захід "Креативні шляхи посилення стійкості до дезінформації та неправдивих відомостей у бурхливі часи", організований постійними представництвами України, Литви, Польщі та Сполученого Королівства при ООН у рамках Глобального тижня медіаграмотності.

"Еміне Джапарова запропонувала створити за участю Департаменту глобальних комунікацій Секретаріату ООН спеціальний вебсайт, який містить найкращі практики та творчі ідеї у сфері боротьби з дезінформацією", - йдеться у повідомленні.

За її словами, дезінформація та пропаганда є частиною інструментарію Росії у її війні проти України, якою російські офіційні особи та пропагандисти з 24 лютого намагалися виправдати агресію та злочини РФ. Зокрема, останній із них про т.зв. "брудну бомбу", яку нібито Україна розробляє для нападу на Росію і яку російська делегація намагається просувати в рамках ООН.

Крім того, серед інших прикладів російської дезінформації Джапарова навела наміри Росії перекласти відповідальність на Україну за нібито провокування світової продовольчої кризи. Вона наголосила, що саме російські окупанти заблокували українські порти, поставили під загрозу свободу судноплавства, обстрілювали українські сховища із сільськогосподарською продукцією, перекривали транспортні шляхи. "І сьогодні Росія знову погрожує відновити "голодні ігри", – зазначила перша заступниця міністра.

Натомість, за словами Джапарової, з перших днів повномасштабного вторгнення РФ пріоритетом України є перехоплення ініціативи на інформаційному фронті.

"У 2014 році було дуже складно пояснити навіть Європейській аудиторії, що це справжня війна, а не криза. Що саме Росія розв'язала війну, а не якісь "бойовики"… Я рада, що нам вдалося розкрити світу очі та завдати удару по російській пропагандистській машині", - підсумувала вона.