Верховній Раді пропонують позбавити мандатів Рабіновича та Васильковського

Голова Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту Сергій Кальченко (фракція "Слуга народу") пропонує Верховній Раді достроково припинити повноваження народних депутатів Вадима Рабіновича та Ігоря Васильковського.

Відповідні проєкти постанов зареєстровано у Верховній Раді під номерами 8160 та 8161 у п'ятницю.

Згідно з документами, підставою для такого рішення в обох випадках є припинення громадянства Рабіновича та Васильковського, що передбачено частиною четвертою статті 81 Конституції України та обумовлено в указі президента України від 18 липня 2022 р. №502/2022.

Як повідомлялося, народний депутат Сергій Власенко (фракція "Батьківщина") 21 липня оприлюднив копію указу президента України Володимира Зеленського про припинення громадянства України деяких осіб, зокрема бізнесменів Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана, народного депутата Вадима Рабіновича. Тоді ж Ярослав Железняк (фракція "Голос") додав, що крім Рабіновича, в указі є й інформація щодо Ігоря Васильковського.

5 жовтня Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру в державній зраді народному депутату Ренату Кузьміну.

6 жовтня Верховна Рада ухвалила проєкт постанови №8101, якою внесла зміни до складу парламентських комітетів щодо 35 народних депутатів і при цьому відкликала з посад їхніх членів представників колишньої фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ). Зокрема, парламент відкликав із комітетів народних депутатів Вадима Рабіновича, Рената Кузьміна та Ігоря Васильковського.