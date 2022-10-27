ЄК запропонувала нові правила обігу вогнепальної зброї для цивільного використання

Єврокомісія (ЄК) виступила у четвер із пропозицією оновити правила ЄС щодо імпорту, експорту та транзиту вогнепальної зброї для цивільного використання.

"Злочинці постійно змінюють способи контрабанди смертоносної зброї у Європейському союзі. Нам потрібно їх випереджати. Заходи внутрішньої безпеки ЄС щодо скорочення незаконного використання та обігу вогнепальної зброї потрібно ґрунтувати на чудовій співпраці правоохоронних органів, хорошій розвідці та прозорих процедурах", - заявила член справ Ільва Йохансон.

Вона також зазначила, що ця пропозиція ЄК "спрощує правила для законних власників вогнепальної зброї та підприємств".

В опублікованому в Брюсселі комюніке ЄК повідомляється, що до 35 млн одиниць вогнепальної зброї незаконно перебуває в руках цивільних осіб в ЄС, і близько 630 тис. - перебувають у шенгенській інформаційній системі вкраденими або втраченими.

У ЄК вважають, що оновлені правила полегшать легальну торгівлю вогнепальною зброєю цивільного призначення та зменшать адміністративне навантаження на виробників, продавців та користувачів вогнепальної зброї. Вони "підвищать безпеку та вирішать проблему незаконного обігу вогнепальної зброї, а також забезпечать скоординований контроль та оцінку ризиків для покращення відстежуваності вогнепальної зброї".

Оновлені правила містимуть: "чіткі та єдині процедури ввезення, вивезення та транзиту вогнепальної зброї цивільного призначення, її основних компонентів, боєприпасів та сигнальної зброї; (...) спрощені процедури ввезення та вивезення для мисливців, стрільців-спортсменів або учасників виставок (…)нову систему електронного ліцензування ЄС для виробників вогнепальної зброї та комерсантів".

Крім того, ЄК пропонує суворі технічні стандарти для нелетальної та сигнальної зброї, що є пристроями, призначеними для стрільби тільки холостими патронами, сльозогінним газом або дратівливими речовинами, що повинно допомогти уникнути їх переробки в смертоносну вогнепальну зброю.

Передбачені суворіші правила, що регулюють оборот компонентів вогнепальної зброї. Також пропонується заснувати сертифікат кінцевого користувача вогнепальної зброї, призначений засвідчувати, що покупець є кінцевим одержувачем товару і не планує передавати його будь-кому.

Правила включатимуть суворі перевірки відмов у видачі дозволів на імпорт чи експорт, за яких національні органи влади мають перевіряти, чи не було вже відмови у видачі дозволу в іншій державі ЄС.

Тепер Європейський парламент та Рада ЄС мають вивчити ці пропозиції. Після схвалення проєкту правил законодавцями їх безпосередньо застосовуватимуть на всій території Євросоюзу, повідомляють у Брюсселі.