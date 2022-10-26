Стефанчук закликав парламент Хорватії визнати Росію державою-терористом

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав парламент Хорватії (сабор) визнати Росію державою-терористом.

"Мені дуже хотілося б, щоб сабор став одним із перших парламентів країн-членів Ради Європи, який ухвалить рішення, аналогічне ухваленому 13 жовтня цього року Парламентською асамблеєю Ради Європи про визнання Росії державою-терористом", - сказав Стефанчук під час виступу в хорватському парламенті в середу.

Він наголосив, що Росія масово вчиняє воєнні злочини на території України, і настав час називати речі своїми іменами.

"Україна буде вдячна хорватському сабору за ухвалення рішення про визнання воєнних злочинів Російської Федерації на території України геноцидом українського народу", - зазначив спікер українського парламенту.

Стефанчук також висловився за посилення санкцій проти Російської Федерації.

"Ми просимо ще жорсткішого санкційного режиму проти Кремля. Країни ЄС погодилися призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією. Треба зробити більше. Ми закликаємо Хорватію наслідувати приклад Естонії, Латвії, Литви та Польщі, які визнали, що в'їзд громадян Росії також є питанням національної безпеки", - закликав він.

Голова Верховної Ради вважає спільним завданням парламентів України та Хорватії імплементацію рішення про створення міжнародного трибуналу щодо воєнних злочинів Російської Федерації.

За його словами, Україна вже фіксує воєнні злочини російських окупантів, щоб притягнути винних до відповідальності. Він додав: "Хорватський практичний досвід і підтримка у цьому питанні були б надзвичайно корисними".