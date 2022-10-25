Політика

19:47 25.10.2022

Кулеба поговорив із главою МЗС Великої Британії: Уряди можуть змінюватися, але підтримка британських друзів залишатиметься непохитною до перемоги України

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Кулеба поговорив із главою МЗС Великої Британії: Уряди можуть змінюватися, але підтримка британських друзів залишатиметься непохитною до перемоги України

 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, який був перепризначений на посаду після обрання нового прем'єр-міністра, провели телефонну розмову.

"Провів телефонну розмову з британським колегою Джеймсом Клеверлі, якого щойно перепризначили вже в новий уряд прем’єр-міністра Ріші Сунака. Уряди можуть змінюватися, але підтримка наших британських друзів залишатиметься непохитною до перемоги України", - написав він у твіттері.

 

Теги: #мзс #британія #підтримка

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