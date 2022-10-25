Політика

15:13 25.10.2022

Порошенко закликав нового прем'єра Великої Британії відвідати Київ

2 хв читати
Порошенко закликав нового прем'єра Великої Британії відвідати Київ

П'ятий президент України Петро Порошенко закликав нового прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака здійснити свій перший міжнародний візит до України.

"Перший візит - це дуже важливо, символічно. Чого ми від нього чекаємо? Світового лідерства, разом із США та ЄС, лідерства в постачанні зброї в Україну. Наша громадська організація постачає Збройним силам України багато армійських речей з Великої Британії, включаючи й автомобілі DAF. Ми чекаємо зброї, санкцій і ембарго, ми чекаємо Плану Маршалла 2.0., ми чекаємо глобальної антипутінської коаліції з британським керівництвом, нашого майбутнього членства в НАТО і ЄС", - заявив Порошенко в ефірі телеканалу Sky News, повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".

Він також нагадав, що Ріші Сунак пообіцяв здійснити свій перший міжнародний візит до Києва.

"Я знаю Ріші Сунака як дуже молодого та перспективного політичного лідера, який виконує свої обіцянки. Пане прем’єр-міністре, вітаємо вас з лідерством у Консервативній партії, з лідерством у британському уряді, і ми чекаємо на вас у Києві", - закликав Порошенко.

Крім того, Порошенко подякував Великій Британії за підтримку України.

"Ми цінуємо, що це позиція всього британського народу. Весь британський народ підтримує Україну, ми маємо двопартійну підтримку парламенту, уряду та всіх британських прем’єр-міністрів. Тому що це війна Путіна не проти України, це війна Путіна проти всього вільного світу, всієї демократії, включаючи Велику Британію", - зазначив він.

Теги: #порошенко #сунак

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:43 25.10.2022
Зеленський привітав Ріші Сунака зі вступом на посаду прем'єр-міністра Великої Британії

Зеленський привітав Ріші Сунака зі вступом на посаду прем'єр-міністра Великої Британії

13:57 25.10.2022
Ріші Сунак став прем'єр-міністром Великої Британії

Ріші Сунак став прем'єр-міністром Великої Британії

17:26 20.10.2022
Порошенко закликав США та Ізраїль надати Україні засоби ППО та ПРО

Порошенко закликав США та Ізраїль надати Україні засоби ППО та ПРО

14:51 17.10.2022
Порошенко закликає до санкцій проти Ірану, який постачає дрони-камікадзе до РФ

Порошенко закликає до санкцій проти Ірану, який постачає дрони-камікадзе до РФ

20:06 15.10.2022
Порошенко: Вмотивованість українських воїнів та натівська структура ЗС України відіграли визначальну роль

Порошенко: Вмотивованість українських воїнів та натівська структура ЗС України відіграли визначальну роль

16:40 11.10.2022
Порошенко на зустрічі з послом США закликав збільшити постачання зброї та підтримати членство України в НАТО

Порошенко на зустрічі з послом США закликав збільшити постачання зброї та підтримати членство України в НАТО

18:34 10.10.2022
Порошенко закликав дати Україні членство в НАТО, викинути РФ із ООН та визнати її спонсором тероризму

Порошенко закликав дати Україні членство в НАТО, викинути РФ із ООН та визнати її спонсором тероризму

20:08 09.10.2022
Порошенко закупив партію бронемашин Spartan для ЗС України

Порошенко закупив партію бронемашин Spartan для ЗС України

14:12 07.10.2022
Порошенко продемонстрував танковий тягач Oshkosh, який перевозитиме танки НАТО для ЗСУ

Порошенко продемонстрував танковий тягач Oshkosh, який перевозитиме танки НАТО для ЗСУ

17:21 06.10.2022
Порошенко: Росія зруйнувала механізм безпеки ООН, потрібна повна ізоляція Кремля

Порошенко: Росія зруйнувала механізм безпеки ООН, потрібна повна ізоляція Кремля

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Італія залишиться надійним партнером НАТО у питанні підтримки України - Мелоні

Президент Єврокомісії: Шлях відновлення України – це шлях до ЄС

Штайнмаєр у Києві заявив про всебічну підтримку України

Шольц: Ми підтримуватимемо Україну настільки довго, наскільки це буде потрібно

Зеленський закликав ЄС створити фінансовий "Рамштайн" – виступ на конференції у Берліні

ОСТАННЄ

Італія залишиться надійним партнером НАТО у питанні підтримки України - Мелоні

Не можна допустити, щоб РФ силоміць захопила українські території і потім диктувала умови миру – Шольц

Європарламент продовжить санкційний тиск на РФ та її прихильників - Карас

Заморожені російські активи мають бути використані для відновлення України та компенсації збитків – прем'єр Польщі

"План Маршалла для України" потребує чітких відповідей щодо координації, структур управління та джерел фінансування - президент Швейцарії

Президент Єврокомісії: Шлях відновлення України – це шлях до ЄС

Штайнмаєр у Києві заявив про всебічну підтримку України

Стефанчук закликав парламенти країн - членів Ради Європи визнати Росію державою-терористом

Шольц: Ми підтримуватимемо Україну настільки довго, наскільки це буде потрібно

Зеленський закликав ЄС створити фінансовий "Рамштайн" – виступ на конференції у Берліні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА