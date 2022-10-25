Порошенко закликав нового прем'єра Великої Британії відвідати Київ

П'ятий президент України Петро Порошенко закликав нового прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака здійснити свій перший міжнародний візит до України.

"Перший візит - це дуже важливо, символічно. Чого ми від нього чекаємо? Світового лідерства, разом із США та ЄС, лідерства в постачанні зброї в Україну. Наша громадська організація постачає Збройним силам України багато армійських речей з Великої Британії, включаючи й автомобілі DAF. Ми чекаємо зброї, санкцій і ембарго, ми чекаємо Плану Маршалла 2.0., ми чекаємо глобальної антипутінської коаліції з британським керівництвом, нашого майбутнього членства в НАТО і ЄС", - заявив Порошенко в ефірі телеканалу Sky News, повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".

Він також нагадав, що Ріші Сунак пообіцяв здійснити свій перший міжнародний візит до Києва.

"Я знаю Ріші Сунака як дуже молодого та перспективного політичного лідера, який виконує свої обіцянки. Пане прем’єр-міністре, вітаємо вас з лідерством у Консервативній партії, з лідерством у британському уряді, і ми чекаємо на вас у Києві", - закликав Порошенко.

Крім того, Порошенко подякував Великій Британії за підтримку України.

"Ми цінуємо, що це позиція всього британського народу. Весь британський народ підтримує Україну, ми маємо двопартійну підтримку парламенту, уряду та всіх британських прем’єр-міністрів. Тому що це війна Путіна не проти України, це війна Путіна проти всього вільного світу, всієї демократії, включаючи Велику Британію", - зазначив він.