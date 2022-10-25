Політика

14:43 25.10.2022

Зеленський привітав Ріші Сунака зі вступом на посаду прем'єр-міністра Великої Британії

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Зеленський привітав Ріші Сунака зі вступом на посаду прем'єр-міністра Великої Британії

 Президент України Володимир Зеленський привітав Ріші Сунака зі вступом на посаду прем'єр-міністра Великої Британії та висловив готовність до подальшого зміцнення українсько-британських відносин.

"Вітаю Ріші Сунака зі вступом на посаду прем'єр-міністра Великої Британії! Бажаю успішно подолати всі виклики, які стоять на сьогодні перед британським суспільством і світом. Готовий разом і надалі зміцнювати українсько-британське стратегічне партнерство!" - написав Зеленський у твіттері.

 

Теги: #зеленський #сунак

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