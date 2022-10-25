Зеленський привітав Ріші Сунака зі вступом на посаду прем'єр-міністра Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський привітав Ріші Сунака зі вступом на посаду прем'єр-міністра Великої Британії та висловив готовність до подальшого зміцнення українсько-британських відносин.

"Вітаю Ріші Сунака зі вступом на посаду прем'єр-міністра Великої Британії! Бажаю успішно подолати всі виклики, які стоять на сьогодні перед британським суспільством і світом. Готовий разом і надалі зміцнювати українсько-британське стратегічне партнерство!" - написав Зеленський у твіттері.