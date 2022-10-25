Політика

13:33 25.10.2022

Не можна допустити, щоб РФ силоміць захопила українські території і потім диктувала умови миру – Шольц

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Не можна допустити, щоб РФ силоміць захопила українські території і потім диктувала умови миру – Шольц

Не можна допустити, щоб РФ силою захопила територію України і потім диктувала умови миру, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Усе сказано у заклику "Групи семи", до речі, у згоді з українським урядом. Ми маємо згоду українського президента виступати і за мирне врегулювання, і дипломатичні зусилля. Не можна допустити, щоб сусід, Росія, просто силою захопила українські території і потім диктувала умови миру", - сказав Шольц на пресконференції на Міжнародній експертній конференції з відновлення, реконструкції та модернізації України у вівторок у Берліні.

Він зазначив, що наразі треба вирішувати, як протягом десятиліть фінансувати процес відновлення України усією світовою спільнотою.

"Це процес на десятиліття, і тому нині треба покласти фундамент для довгострокової допомоги", - наголосив Шольц.

Теги: #війна #шольц

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