Європарламент продовжить санкційний тиск на РФ та її прихильників - Карас

Європейський парламент продовжить санкційний тиск на Російську Федерацію та її прихильників, заявив перший віцепрезидент Європейського парламенту Отмар Карас.

"Ми продовжуватимемо впроваджувати санкції щодо Путіна та його союзників, таких як Лукашенко. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну в гуманітарному, військовому та фінансовому напрямах, зокрема у питаннях відновлення. Ми також підтримуватимемо Україну політично на її шляху до Європи", - сказав Карас на Першому парламентському міжнародному саміті "Кримська платформа" у Загребі (Хорватія) у вівторок.

Він наголосив, що парламенти мають відігравати ключову роль для зміцнення свободи, демократії та фундаментальних прав у боротьбі з російською агресією в Україні та її пропагандою у всьому світі, а також у підтримці України до її перемоги у війні та проведення реформ.

"Європейський парламент звернувся до 160 парламентів із закликом підтримати Україну. Це започаткувало діалог із парламентами всього світу. Ми маємо продовжувати цей діалог та об'єднати наші зусилля", - зазначив Карас.

Перший віцепрезидент Європарламенту наголосив, що необхідно використати всі інструменти для боротьби з російською пропагандою.

"Європейський парламент постійно продовжуватиме свої зусилля для забезпечення відновлення територіальної цілісності України, в якій права людини, свобода, демократія... і верховенство права будуть на першому місці", - резюмував Карас.