Політика

21:17 24.10.2022

Спікер МЗС України у відповідь на слова Орбана: Допомога Україні – не благодійність, це насамперед інвестиції Європи у власну безпеку

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Спікер МЗС України у відповідь на слова Орбана: Допомога Україні – не благодійність, це насамперед інвестиції Європи у власну безпеку

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи слова прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що підтримка України з боку ЄС збільшує ризик поширення війни на територію блоку, заявив, що українці платять власними життями за мир і спокій у європейських містах.

"ЗМІ: Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що підтримка України з боку ЄС шляхом санкцій і військової допомоги збільшує ризик поширення війни на територію блоку. "Якщо ми не зупинимо цей процес, то самі опинимося у війні, чого ми поки що не хочемо", - додав він. "Якщо ЄС припинить санкційний тиск на Росію та військову допомогу Україні, то російські танки, але ми цього жодним чином не бажаємо, будуть в Будапешті швидше, ніж хтось із угорського уряду зможе дозвонитися в Москву", - написав він у фейсбуці.

У МЗС наголосили, що "українці платять власними життями за мир і спокій в європейських містах. Не потрібно цього забувати".

"Допомога Україні - не благодійництво. Це, насамперед, інвестиції Європи у власну безпеку. Лише спільними зусиллями можливо зупинити російську загрозу", - додав він.

 

 

Теги: #україна #допомога #орбан #угорщина

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