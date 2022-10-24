ПАРЄ може протягом року розглянути резолюцію щодо відповідальності російських пропагандистів - нардеп Кравчук

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) може протягом року розглянути ініційовані українською делегацією резолюції про притягнення до відповідальності російських пропагандистів та про протидію знищенню культурної ідентичності під час воєн, повідомила заступник комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Протягом року (може відбутися розгляд резолюцій у ПАРЄ - ІФ-У). Вони щойно стартували. Зазвичай робота над ними триває щонайменше рік. Гадаю, що в рамках цього ми проведемо слухання в ПАРЄ у відповідних комітетах. Важливо долучити якнайбільше депутатів із різних країн, тобто щоб вони не просто за рік проголосували за резолюцію, а й почули правду. Я хочу запросити також і українських журналістів на ці слухання", - сказала парламентар в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Кравчук пояснила, що в резолюції стосовно роспропагандистів українська делегація має намір акцентувати на тому, що діяльність медіа РФ є частиною воєнних злочинів.

У резолюції про протидію знищенню культурної ідентичності під час воєн, за її словами, йдеться не лише про знищення певних культурних та релігійних цінностей, а й про те, "коли викидають українські книги з бібліотек, зі шкіл, позбавляють дітей можливості навчатися українською мовою, про депортацію дітей із України на територію Росії".

"Це впливає і є фактично частиною геноциду", - наголосила Кравчук.