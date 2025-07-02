Інтерфакс-Україна
Події
14:34 02.07.2025

Кабмін провів ряд кадрових змін: Кравчук призначений головою Держслужби водного транспорту

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Кабмін провів ряд кадрових змін: Кравчук призначений головою Держслужби водного транспорту

Кабінет міністрів України призначив Миколу Кравчука головою Держслужби водного транспорту, а Григорія Іщенка звільнив з посади голови Державного агентства України з управління зоною відчуження, повідомляє пресслужба уряду в телеграм-каналі.

Кабмін звільнив Кравчука з посади першого заступника Голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України.

Тимчасовим виконуючим обов'язки голови Державного агентства України з управління зоною відчуження призначено Володимира Фещенка.

Крім того, Наталія Кічук призначена заступником голови Державного агентства з управління резервами України. На неї ж були покладено тимчасове виконання обов’язків голови агентства.

Теги: #кабмін #кадрові_зміни #кравчук

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