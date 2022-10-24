Політика

10:30 24.10.2022

Кулеба і Колонна скоординували кроки, щоб запобігти будь-яким операціям РФ під чужим прапором

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Кулеба і Колонна скоординували кроки, щоб запобігти будь-яким операціям РФ під чужим прапором

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна засудили російську дезінформаційну кампанію щодо "брудної бомби", а також скоординували подальші кроки, щоб протистояти цій брехні та запобігти будь-яким операціям Росії під чужим прапором.

"Я поговорив зі своєю французькою колегою Катрін Колонною. Ми обидва засудили російську кампанію з дезінформації щодо "брудної бомби". Ми також скоординували наступні кроки в нашій роботі з іншими країнами та в рамках ООН і МАГАТЕ, щоб протистояти цій брехні та запобігти будь-яким операціям Росії під чужим прапором", - написав Кулеба у твіттері в понеділок.

 

Теги: #колонная #кулеба #брудна_бомба

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