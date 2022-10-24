Кулеба і Колонна скоординували кроки, щоб запобігти будь-яким операціям РФ під чужим прапором

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна засудили російську дезінформаційну кампанію щодо "брудної бомби", а також скоординували подальші кроки, щоб протистояти цій брехні та запобігти будь-яким операціям Росії під чужим прапором.

"Я поговорив зі своєю французькою колегою Катрін Колонною. Ми обидва засудили російську кампанію з дезінформації щодо "брудної бомби". Ми також скоординували наступні кроки в нашій роботі з іншими країнами та в рамках ООН і МАГАТЕ, щоб протистояти цій брехні та запобігти будь-яким операціям Росії під чужим прапором", - написав Кулеба у твіттері в понеділок.