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13:16 24.10.2022

Гроссі погодився негайно направити експертів МАГАТЕ на мирні об'єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки "брудної бомби" - Кулеба

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Гроссі погодився негайно направити експертів МАГАТЕ на мирні об'єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки "брудної бомби" - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у розмові з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі офіційно запросив МАГАТЕ негайно направити експертів на мирні об'єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки "брудної бомби", і він погодився на це.

"У розмові з гендиректором Рафаелем Гроссі я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки "брудної бомби". Він погодився. На відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою. Нам немає чого ховати", - написав Кулеба у твіттері у понеділок.

 

Теги: #магате #кулеба #брудна_бомба

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