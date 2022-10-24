Гроссі погодився негайно направити експертів МАГАТЕ на мирні об'єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки "брудної бомби" - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у розмові з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі офіційно запросив МАГАТЕ негайно направити експертів на мирні об'єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки "брудної бомби", і він погодився на це.

"У розмові з гендиректором Рафаелем Гроссі я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки "брудної бомби". Він погодився. На відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою. Нам немає чого ховати", - написав Кулеба у твіттері у понеділок.