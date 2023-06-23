Україна ніколи не мала, не має і не планує мати "брудних бомб"- Кулеба

Російська пропаганда намагається сфабрикувати історію з "брудною бомбою", Україна ніколи не мала, не має і не планує мати "брудних бомб", заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Російська пропаганда знову у справі, намагаючись сфабрикувати історію з "брудною бомбою". Повторюю: Україна ніколи не мала, не має і не планує мати "брудних бомб". Коли торік Росія вперше повідомила про цей обман, ми надали повний доступ МАГАТЕ, яке розвінчало цю брехню", - написав Кулеба у твіттері.

Раніше в Міноборони України заявили, що поширюючи фейки про "брудну бомбу", у Росії хочуть відвернути увагу від очевидних поразок окупаційних військ на фронті та створити недовіру союзників до України. Також у відомстві наголосили, що якщо РФ говорить про "брудну бомбу", то це може бути реальною загрозою її застосування росіянами.