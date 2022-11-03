МАГАТЕ повідомило про відсутність ознак "брудної бомби" за результатами перевірки

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) завершили польові перевірки у трьох точках України на запит уряду України і не виявили жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів, повідомив генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі в четвер.

"На основі оцінки наявних на сьогодні результатів та інформації, наданої Україною, агентство не виявило жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у місцях перебування", - наголошується в релізі МАГАТЕ.

Згідно з ним, письмові запити України до МАГАТЕ щодо направлення груп інспекторів було надіслано після того, як Російська Федерація висунула звинувачення у діяльності на трьох об'єктах – в Інституті ядерних досліджень у Києві, Східному гірничо-збагачувальному комбінаті у Жовтих Водах та ВО "Південний машинобудівний завод" у Дніпрі.

За останні кілька днів інспектори змогли провести всі заплановані МАГАТЕ заходи, їм надали безперешкодний доступ до об'єктів, зазначило агентство.

Інспектори також відібрали проби навколишнього середовища для аналізу в лабораторіях за гарантіями МАГАТЕ та його мережі аналітичних лабораторій. Відбір проб навколишнього середовища є широко застосовуваною мірою гарантій із використанням надчутливих аналітичних методів, які можуть надати інформацію про минулу і поточну діяльність, пов'язану з поводженням з ядерними матеріалами, зазначило агентство.

"На запит уряду України я негайно направив інспекторів у три місця для виконання їхньої незамінної технічної та незалежної ролі у перевірці фактів на місцях. Протягом кількох днів вони прибули туди і провели свою діяльність із гарантування безпеки у складних умовах під час нинішнього конфлікту в Україні", — сказав Гроссі.

"Наша технічна та наукова оцінка результатів, які ми отримали досі, не виявила жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у цих трьох місцях. Крім того, ми повідомимо про результати відбору проб навколишнього середовища якнайшвидше", — додав він.

Генеральний директор Гроссі наголосив, що МАГАТЕ, як і раніше, готове продовжувати таку діяльність з перевірки в Україні, щоб перевірити відсутність незаявленої діяльності та матеріалів і тим самим запобігти будь-якому неправомірному використанню таких матеріалів.