У Словенії проходять президентські вибори

Семеро кандидатів беруть участь у президентських виборах, які проходять у неділю в Словенії.

За даними сербського телерадіоканалу РТС, найбільші шанси мають представник словенської демократичної партії Анже Логар, незалежний кандидат Наташа Пірц Мусар і висуванець від правлячої партії "Соціал-демократи" Мілан Беглез.

Виборчим правом у Словенії володіють майже 1,7 млн осіб. Вони можуть проголосувати на 3,1 тис. виборчих дільницях, які будуть відкриті до 19:00 за місцевим часом. Перші попередні підсумки виборів очікуються о 20: 00 за місцевим часом.

Якщо жоден із кандидатів не набере більше половини голосів виборців, буде оголошено другий тур, який відбудеться 13 листопада.

Новий глава держави повинен вступити на посаду 23 грудня, коли закінчиться п'ятирічний мандат нинішнього президента Словенії Борута Пахора.